Balestra: Porta Romana domina ancora il Palio dei Rioni di Sansepolcro

Arezzo, 7 settembre 2023 – I balestrieri di Porta Romana dominano anche l'edizione 2023, la numero 46 di sempre, del Palio dei Rioni di Sansepolcro e si portano a quota 15 nel computo delle vittorie, anche se i rivali di Porta Fiorentina rimangono saldamente in testa con 31. In una serata gradevole dal punto di vista atmosferico, quella di mercoledì 6 settembre, il pubblico che ha gremito per l'ennesima volta gli spalti di piazza Torre di Berta ha assistito a una fra le più belle sfide fra quelle che mettono di fronte le due parti della città, con Porta Romana che sembrava aver chiuso, Porta Fiorentina che ha riaperto e poi i due colpi finali del quartiere della "lupa", che ha meritato alla grande il successo. Molto elevata anche la qualità dei tiri: per i colori giallorossi, la gara era iniziata subito bene, con Massimo Santi capace di operare il break nei confronti di Andrea Giovagnini e con Claudio Boncompagni, Andrea Barculli e Simone Carbonaro che avevano portato la squadra sul 4-0. Persi due capibanco, Porta Fiorentina ha sbloccato la situazione con l'ottima freccia di Federico Romolini e ha piazzato l'unico suo break con Roberto Pancrazi, che si è visto assegnare il punto dopo un lungo ed elaborato esame delle due verrette, che praticamente erano equidistanti da centro. Gara di nuovo aperta dopo l'impresa di Alessandro Tizzi, che firma il 3-4, ma a quel punto il capitano Gian Luca Baldi e Giacomo Meo riprendono in mano la situazione e chiudono i giochi sul 6-3 per Porta Romana. Coreografia e scaletta della manifestazione preparati come sempre a puntino, con la danza dell'associazione "Il Lauro" che ha costituito la novità di turno dopo la premiazione del campione cittadino Claudio Boncompagni (secondo Giacomo Meo e terzo Alessandro Tizzi) e l'immancabile botta e risposta in ottava rima fra Giancarlo Baglioni e Miraldo Nuti.