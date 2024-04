Baldaccio, Boriosi-Mambrini nel festival del gol

baldaccio bruni

sinalunghese

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Beretti, Magi, Bruschi, Mambrini, Giovagnini, Boriosi, Mercuri, Sbardella. A disp.: Mannarini, Perfetti, Adreani, Giorni, D’Aprile, Gigli, El Mohtarim, Autorità, Donnini. All. Baldolini.

SINALUNGHESE: Marini, Corsetti, Ghini, Salvestroni, Ferrante, Celestini, Bardelli, Viligiardi, Iasparrone, Chiti, Bencini. A disp.: Scortecci, Canapini, Ibojo, Ajdini, Pinsuti, Landi. All. Pezzatini.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 3’pt Boriosi, 37’pt Bardelli, 43’pt Mambrini, 33’st Ajdini.

ANGHIARI – Parte forte la Baldaccio Bruni allo stadio Zanchi e già al 3’ passa in vantaggio Mercuri sulla destra arriva sul fondo e mette una palla in diagonale per Boriosi (nella foto) che anticipa un difensore e insacca 1-0.

Gli ospiti non hanno neanche il tempo di riorganizzarsi che all’11 i locali con Mercuri in rapida azione di contropiede vanno ancora in rete ma la bandierina dell’assistente e alta per segnalare la pozione di fuorigioco tra le proteste dei locali.

Gli ospiti non stanno a guardare e iniziano ad impensierire la retroguardia locale ma i tiri dei loro avanti risultano sempre imprecisi, ma al 37 trovano la via della rete,rilancio dalle retrovie palla a Bardelli che dentro l’area si libera di Magi e in diagonale sigla la rete dell’1-1.

Continui ribaltamenti di fronte e al 43’ ancora Baldaccio in vantaggio con Mambrini che dai 20 metri infila con un preciso tiro al set alla sinistra di Marino il 2-1.

Risultati con cui termina la prima frazione.

Inizia la ripresa con numero importante di cambi da ambo le parti le due squadre si confrontano a viso aperto e al 76 gli ospiti raggiungono il pari con il neo entrato Ajdini che insacca su una corta respinta di Mannarini il 2 a 2 finale.