Baby sitter e badanti. I profili richiesti

1 BADANTE

Si ricerca badante per assistenza alla persona affetta da cecità totale. Richieste esperienza di 36 mesi, conoscenza della lingua italiana e punjabi, patente. Contratto full time. Sede Montevarchi. Codice: AR-204848. Scadenza: 20 novembre

1 COLF Si ricerca colf per famiglia di Castel San Niccolò per pulizie dell’immobile e del resede esterno. Necessaria la conoscenza tedesco e spagnolo per aiutare minore nei compiti. Inizio lavoro da gennaio. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Codice: AR-204801. Scadenza: 20 novembre

1 BABY SITTER Si cerca baby sitter con esperienza per famiglia di Montevarchi per assistenza bambina di un anno. Richiesta conoscenza dell’italiano e bengalese. Contratto full time. Codice: AR-204851. Scadenza: 20 novembre