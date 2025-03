Baby gang in azione. Accerchiato e derubato. Tre i ragazzi denunciati

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2025 – Torna la paura baby gang in provincia ma a questo giro ai bulletti di turno è andata male: sono già stati beccati e denunciati in tempi record. I carabinieri li hanno individuati nel giro di poche ore. Avevano accerchiato un coetaneo per derubarlo, era volata qualche spinta, oltre a una serie di minacce,per costringere chi avevano davanti a dar loro quel che cercavano. Succede a San Giovanni, venerdì sera, nei pressi del centro storico. La dinamica dell’episodio non è ancora emersa anche perché gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma sono ancora in corso e sembrerebbe che di mezzo ci siano anche alcuni minorenni.

Altro aspetto per il quale gli investigatori mantengono il riserbo come succede quando ci sono minori coinvolti in fatti di cronaca. Non è la prima volta in provincia: al netto del caso Montana in città, nei mesi passati una baby gang aveva massacrato un pakistano a Foiano della Chiana per rubargli qualche banconota e poi a gennaio era stata sgominata un’altra banda di ragazzini che era dedita a spedizioni armate di coltelli in Casentino. Anche a questo giro ai piccoli farabutta è andata male: i carabinieri hanno rovinato subito i loro piani.

E infatti i militari della compagnia del Valdarno guidati dal capitano Mirko Panico ricevuta la segnalazione, forse da parte della vittima stessa, non hanno perso tempo e nel giro di poche ore, già nel pomeriggio di ieri, o forse prima, sono riusciti ad individuare i tre ragazzini che avevano deciso di passare il venerdì sera giocando ai piccoli banditi. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da riscontrare, i tre minori avrebbero incontrato il loro coetaneo nella serata di venerdì nei pressi del centro storico di San Giovanni. Per motivi ancora da chiarire lo hanno accerchiato e gli hanno intimato di vuotare le tasche. Forse lo hanno fatto per gioco, forse per reale interesse di quello che portava con sé. Nel mezzo è volata qualche spinta e minaccia ma nessuno si è fatto male. Al 118 non è arrivata alcuna segnalazione di intervento sul posto e nessuno avrebbe fatto accesso al pronto soccorso.

E comunque il trio della mini baby gang aveva già finito la sua corsa nelle ore successive. Sì perché i carabinieri del Valdarno li hanno già individuati e denunciati tutti e tre per quello che avevano fatto. Adesso la palla è passata alla procura, anche se non è chiaro se se ne occuperò quella di Arezzo o quella minorile di Firenze. Dipende da quanti anni hanno.