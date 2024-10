Avversari e mai nemici. A Rondine lo sport unisce

di Gaia Papi

"Sport for Peace – Avversari sì, nemici mai" è questo il titolo dell’incontro che si terrà lunedì a Rondine Cittadella della Pace, dove va avanti l’impegno per preservare lo spirito agonistico positivo dello sport. Un impegno rilanciato in occasione della recente partita di calcio della Nazionale a Udine, con l’invito alle istituzioni coinvolte alla Cittadella della Pace per costruire iniziative che assicurino lo sport come naturale servizio alla pace. Sono molti i differenti soggetti locali e nazionali che hanno già colto nell’iniziativa lanciata da Rondine una precisa opportunità per assicurare e rilanciare il valore del calcio e dello sport come momento di dialogo e di pace tra le persone e tra i popoli.

"Confidiamo che questa immediata, sincera e unanime volontà di pace crei tra gli aderenti all’appello un clima favorevole per individuare azioni concrete e di forte impatto". La volontà espressa si concretizzerà lunedì nell’incontro a cui prenderanno parte tutti gli aderenti all’appello. In quell’occasione sarà elaborata una importante iniziativa, articolata sia a livello locale che nazionale, con cui si rafforzerà visibilmente l’intimo legame tra il valore dello sport e la pace.

L’ obiettivo comune che si pongono gli organizzatori dell’incontro è uno: garantire spazi sicuri dove la diversità possa continuare a coesistere nel riconoscimento dell’esistenza dell’altro, seppur nella divergenza di posizioni e visioni. L’incontro sarà l’occasione per ribadire il valore dello sport e dell’educazione come strumenti di coesione sociale e motori di cambiamento e per progettare insieme azioni concrete per la costruzione di un mondo in cui la comprensione e la convivenza pacifica prevalgano su ogni forma di conflitto armato. All’incontro insieme al presidente di Rondine Franco Vaccari, prenderanno parte il ministro dello Sport, Andrea Abodi insieme a tantissimi ospiti istituzionali, del mondo dello sport, delle associazioni di categoria e religiosa.

