Avis, record di donazioni

Risultati straordinari e nuove prospettive di sviluppo per l’Avis di San Giovanni. La sezione ha raggiunto infatti un traguardo che sfiora il record e viene definito non a caso "straordinario", ovvero più di 1700 donazioni di sangue, plasma e multicomponenti registrate nell’ultimo anno. "Un risultato che testimonia l’impegno e la solidarietà della comunità locale" e dei tanti donatori pronti ad aiutare il prossimo, hanno sottolineano i referenti dell’associazione riunita a inizio mese per l’assemblea annuale.

In quella sede è stato rinnovato il consiglio direttivo che il 14 marzo scorso si è insediato ufficialmente, riconfermando lo storico presidente Luigi Oddo, figura di grande esperienza e dedizione alla causa. Al suo fianco quattro consiglieri di lungo corso e sette volti nuovi, ai quali è stato affidato il compito di portare energia e idee innovative per affrontare le sfide future, oltre all’addetto contabile e di bilancio.

"L’Avis di San Giovanni si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della sua storia – riprende Oddo - puntando a rafforzare l’impegno per la raccolta e la promozione alla donazione di sangue fondamentale per salvare vite". E i numeri fanno ben sperare, basti pensare che nel 2024 sono stati 73 i nuovi donatori, quasi tutti giovani: "Nuova linfa per la nostra associazione – conclude il presidente - e rappresentano anche il frutto dell’impegno che dedichiamo ai nostri eventi sociali".

L’obiettivo è rimanere protagonista del volontariato nel comprensorio, rinnovando lo stretto legame alla città di Masaccio, dove l’Avis nacque nel 1965, e protendendosi verso il futuro in uno sforzo continuo per marciare al passo con i tempi e venire incontro alle esigenze dei malati. Una "missione" che passerà come sempre dalla sensibilizzazione. Un’opera che vede i volontari impegnati in un lavoro costante di educazione alla "cultura del dono" soprattutto delle nuove generazioni, attraverso progetti e incontri nelle scuole.