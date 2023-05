Avanti Polifonico Boom di iscritti da tutto il mondo

In attesa del 24, 25 e 26 agosto quando tornerà il Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo, è già boom di iscritti alla 71esima edizione del Concorso. In arrivo formazioni da tutto il mondo dalla Spagna alle Filippine, dall’Italia e all’Indonesia. Arezzo si conferma anche quest’anno punto di riferimento della coralità mondiale: sono, infatti, ben 13 i cori iscritti al Concorso Polifonico Internazionale, una cifra che segna una ripresa della rassegna rispetto agli ultimi anni.

"Tre cori a voci femminili e dieci cori a voci miste per un totale di più di 400 coristi in rappresentanza di dieci paesi del mondo – spiega il direttore artistico del Polifonico, il Maestro Luigi Marzola - a cui si aggiunge il coro dell’Università di Lubiana che inaugurerà la manifestazione corale: grandi numeri e alto livello qualitativo saranno la cifra di questa 71ª edizione del "Polifonico" di Arezzo che prevede concorso, concerti, convegni e tavole rotonde e, come sempre, il coinvolgimento della Scuola Superiore per Direttori di Coro." Questi, dunque, i cori in concorso per la prossima edizione del Polifonico Internazionale. Anche quest’anno sono cinque le sezioni previste dal Concorso che metteranno alla prova i cori: obbligatoria, musica sacra, musica profana, rinascimentale monografica dedicata al 400° anniversario della morte di William Byrd e 38º festival internazionale di Canto popolare.

Ad Arezzo saranno in gara dalla Spagna il Coro Hots Abesbatza dei Paesi Baschi, il Coro The Archipelago Singers in arrivo da Tangerang Selatan Indonesia, il Coro VU-Kammerkoor da Amsterdam Paesi Bassi, tra gli italiani il Coro da Camera di Torino, il Coro Musicanova di Roma, poi il Coro Palawan State University Singers di Puerto Princesa City nelle Filippine. E ancora, il Coro de Dones de la Universidad de Ia Islas Baleares da Palma nelle Baleari, il Coro Feminino do Conservatório do Vale Suousa da Lousada in Portogallo, il Coro Rondo Vocal Ensemble da Wroclaw in Polonia, il Coro Evoke da Londra, il Coro Lund Academic Choir da Lund in Svezia, il Coro New Dublin Voices da Dunboyne, Meath in Irlanda, il Coro Madrid Youth Choir dalla Spagna.