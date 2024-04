Autori, la terza edizione del Premio Letterario Città di Montevarchi

Presentata la terza edizione del Premio Letterario "Città di Montevarchi" che l’anno scorso ha registrato la partecipazione di 150 autori, tra i quali molti giovani e il noto giornalista Andrea Scanzi, vincitore della sezione "saggistica letteraria" con l’opera "E ti vengo a cercare" dedicata a Franco Battiato. L’iniziativa, promossa dal Prof. Marco Sterpos, nata all’interno della Commissione Futura, è diventata un punto di riferimento sia nazionale che internazionale per i lavori pervenuti anche da fuori Italia. In questi giorni è stato pubblicato il bando di concorso per partecipare alla nuova edizione 2024 con scadenza al prossimo 21 giugno per presentare gli elaborati, mentre la cerimonia di premiazione si terrà, come da tradizione, sabato 5 ottobre all’Auditorium comunale di via Marzia. "Questo premio letterario è un motivo di orgoglio per la nostra comunità – dice il Sindaco - E’ un evento che rende omaggio alla grande tradizione culturale di Montevarchi, continuando a dare voce a chi ama la letteratura, a chi ama esprimersi attraverso le parole, coinvolgendo soprattutto i più giovani in un momento storico in cui i loro tempo è occupato maggiormente da tecnologie o social. Il concorso è quindi un’occasione per stimolarli a coltivare passione e curiosità per la cultura. Siamo fieri delle opportunità e del riscontro avuto in questi anni e ringrazio principalmente il Prof. Marco Sterpos per avere voluto condividere l’importanza di istituire un premio letterario che mancava nel territorio, avvalendoci della preziosa collaborazione dell’Associazione il Giglio Blu di Firenze. Invito tutti gli autori a partecipare con i loro lavori, in particolare i giovani talenti a mettersi in gioco con la forza della scrittura". Il concorso è rivolto a opere letterarie edite e inedite, in lingua italiana, nei tre settori della letteratura: poesia, narrativa e saggistica. Le due sezioni di poesia e narrativa, suddivise in una speciale sottosezione per autori con età under 25 anni. Bando su www.comune.montevarchi.ar.it.