Autolinee, scattano novità per servizi urbani ed extraurbani

Arezzo, 5 ottobre 2023 – In seguito ai quotidiani monitoraggi condotti da Autolinee Toscane sul livello dei servizi scolastici e grazie anche alle preziose segnalazioni degli utenti raccolte tramite il Servizio Clienti aziendale durante le prime settimane di inizio delle scuole, sono stati recepiti alcuni ritocchi ai servizi urbani ed extraurbani che, d’intesa con gli Enti concedenti il servizio (Comune, Provincia e Regione Toscana) nonché con il provveditorato agli studi, saranno in vigore da lunedì 9 ottobre 2023 nel bacino di Arezzo.

Per quanto riguarda i servizi extraurbani, si tratta delle linee LH5, LS1N, LS5, LS9, LS6 e SI393: alcune corse sia per quanto riguarda la fascia di entrata mattutina a scuola che di uscita pomeridiana prevederanno un ritocco agli orari nell’ordine di pochi minuti, funzionali alle esigenze degli studenti. Per i servizi urbani si tratta di alcune corse delle linee O, T, D, G, F, P/1, P, NAVCP.

Il quadro completo delle variazioni di orario può essere consultato nell’area Avvisi del sito at-bus.it (https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/Arezzo).