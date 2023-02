Autolinee, ecco le nuove paline elettroniche

Paline

Arezzo, 7 febbraio 2023 – Autolinee Toscane, installate 36 paline in vari punti della città di 43 paline extraurbane attivate in vari punti e comuni della provincia Oggi, alla nuova fermata “intelligente” di fronte al parcheggio Baldaccio di Arezzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto con la presenza di Alessandro Casi, assessore alla mobilità del Comune di Arezzo, di Gianni Bechelli e Jean-Luc Laugaa, rispettivamente presidente e Ad di Autolinee Toscane. Presenti anche tecnici di Autolinee Toscane, del Comune e della Provincia di Arezzo. “L’innovazione di At procede - ha detto il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli – e, in accordo con la Regione Toscana e come previsto dal bando di gara, stiamo procedendo all’attivazione di 1.013 paline sull’intero territorio regionale. Dopo Siena e provincia (130 paline) abbiamo completato il lavoro anche ad Arezzo e provincia: queste tecnologie più avanzate consentono al servizio del trasporto pubblico di diventare sempre più accessibile per gli utenti e capace di essere in rapporto diretto con le persone”. “Il progetto paline elettroniche – aggiunge Jean Laugaa, Ad di At - è stato anticipato rispetto alla previsione contrattuale (ovvero 36 mesi dal primo giorno di servizio) e viene realizzato in...