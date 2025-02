Autolinee cerca impiegato e autista

Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto pubblico di persone su gomma nella Regione Toscana, sta selezionando una figura da inserire come Rot nella sede di Arezzo. "I nostri Rot (Rete Orari e Turni) si occupano della costruzione di orari, turni guida e turni macchina, della manutenzione del gestionale dedicato al servizio corse ed orari, della progettazione e pianificazione delle linee, delle analisi di fattibilità tecnica e sostenibilità economica, delle deviazioni di percorso. Profilo: laurea in ingegneria ed essere alla ricerca del primo lavoro, interesse per il mondo del trasporto pubblico e conosci i software di geolocalizzazione, in particolare QGIS. Conoscenza avanzata di Microsoft Office, in particolare di Excel, buona della lingua inglese. Patente B e sei disponibile a trasferte sul territorio.

Autolinee cerca anche un autista con patente D e CQC per accogliere i clienti a bordo e rispondere alle loro domande su itinerario e tariffe, assicurare loro un viaggio sicuro e confortevole, garantire la regolarità del servizio, segnalare eventuali anomalie riscontrate durante il servizio. Il tuo lavoro si svolgerà su turni, mattinali, pomeridiani, serali o notturni. Ai nuovi conducenti: un contratto a tempo indeterminato al par. 140 del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri, una retribuzione media mensile di 1.500€, tredicesima e quattordicesima mensilità, buoni pasto, copertura sanitaria tramite il Fondo TpL Salute, copertura assicurativa e tutela legale in caso di incidente, Fondo Pensione a contributo congiunto di azienda e lavoratore.