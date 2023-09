Autobus, scattano modifiche temporanee al percorso della Linea C

2In occasione della Fiera Antiquaria di settembre viene istituito il divieto di transito in via Bruno Buozzi fino alla mezzanotte di domani. Pertanto le linee del trasporto pubblico subiranno alcune modifiche. La linea C del servizio urbano non passerà da via BuozziDuomo, ma transiterà da via Gamurrini - via Tarlati per poi riprendere regolare percorso.