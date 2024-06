Auto sbanda e sfonda l’aula. Sesto incidente in due anni

di Gaia Papi

AREZZO

"Poteva essere una tragedia. Fino a due ore prima l’aula era piena di corsisti". In quell’aula dell’agenzia formativa Erreffe Formazione, in viale Piero della Francesca, a mezzanotte e mezzo è piombata un’auto distruggendola. "Alle 1.30 mi ha chiamato la polizia municipale per avvertirmi di quanto era accaduto. Nel frattempo i vigili del fuoco avevano già provveduto a rimuovere l’auto" racconta Fabio Fabrizio, titolare dell’agenzia insieme a Rachele Fratini. "Dalle telecamere di videosorveglianza si vede arrivare l’auto e finire come un proiettile contro la grande vetrata dell’aula corsi. Prima ha sbattuto contro la colonna, poi con il fianco è finita nella vetrata - racconta. L’impatto è stato talmente forte che ha spostato il controsoffitto. L’aula è devastata" spiega Fabrizio. "Il problema è che siamo sede accreditata della Regione, l’aula per un po’ sarà impraticabile e saremo quindi costretti a rallentare i corsi".

Danni alla struttura e problematiche nell’organizzazione di una nuova didattica, ma poteva essere una strage. "Sì perché fino a due ore prima quell’aula era piena di studenti che stavano seguendo i corsi serali per addetti di base; non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto accadere" continua. "Questa è una curva maledetta: fu anche teatro di un incidente mortale. E di incidenti qui ne abbiamo visti molti. In due anni ben sei; in due casi vennero sfondate le saracinesche delle attività vicine alla nostra, in altri due, i mezzi si sono scontrati contro le nostre vetrate, inclinandole. In quelle occasioni la corsa delle macchine venne rallentata dalle protezioni sul marciapiede. Protezioni che vennero divelte, ma da quel giorno non sono state più rimesse" continua. "La pericolosità è massima anche per i pedoni, qui ogni giorno passano tantissimi studenti dell’Itis. Più volte abbiamo sollecitato il Comune. Ieri l’assessore Alessandro Casi ci ha fatto la cortesia di venire a veder cosa fosse successo e ha promesso che i pali a protezione dei pedoni verranno risistemati". Ma ieri in agenzia si è presentata anche un’altra persona. Il giovanissimo che quella notte, alla guida dell’auto, è andato a schiantarsi contro la vetrata e che, fortunatamente, è uscito illeso dall’incidente. "E’ venuto a scusarsi, abbiamo apprezzato, non è una cosa scontata. Ha detto di aver perso il controllo del mezzo" spiega il titolare.