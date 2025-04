"Authentic smile": come regalare un sorriso ai giovani con autismo

Un sorriso per vincere la discriminazione e includere chi vive le difficoltà di sentirsi escluso. È questa l’idea alla base di "Authentic Smiles", il congresso odontoiatrico pensato e finalizzato in favore dei giovani con disturbi dello spettro autistico, che torna a Cortona. L’incontro si svolgerà il prossimo 3 maggio al Centro convegni Sant’Agostino. Il dottor Andrea Fabianelli ha promosso l’iniziativa insieme all’associazione nazionale dentisti italiani, Autismo Arezzo e Toscana e Università degli Studi di Siena, e il congresso avrà anche il patrocinio dell’amministrazione comunale di Cortona e il contributo di numerosi sponsor. "La città accoglie e sostiene questa manifestazione, che oltre ad avere un importante profilo scientifico, è importante per gli scopi sociali che si prefigge - afferma il sindaco Luciano Meoni - Anche quest’anno, insieme al dottor Fabianelli realizzeremo attività concrete per l’inclusione delle persone affette da problemi dello spettro autistico, in particolare per le autonomie scolastiche e per le attività extrascolastiche. Invitiamo, pertant,o tutti coloro che verranno a Cortona il 3 maggio a contribuire al sostegno e alla diffusione dei valori di questa iniziativa".

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 8,30 con i saluti istituzionali, seguita dagli interventi dei relatori, tutti noti esperti clinici e accademici nel mondo della odontoiatria internazionale. "L’obiettivo - dichiara il dottor Fabianelli - è quello di presentare la nostra filosofia odontoiatrica e di vita ad una platea di professionisti selezionati e sensibili, attenti alle problematiche sociali. Il congresso, oltre che un lato scientifico e formativo, ha anche uno scopo benefico in quanto il ricavato di adesioni e sponsorizzazioni verrà devoluto ad iniziative a supporto delle persone, in particolare dei giovani, con disturbi dello spettro autistico".