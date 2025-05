Aumento-Tari: il Comune lo azzera. Sconti grazie alle pratiche virtuose: "Puntiamo al 70% di differenziata"

Azzerare i nuovi aumenti della Tari per le famiglie. È questa la manovra appena approvata dal consiglio comunale di Cortona con un’apposita delibera. Il Piano economico finanziario della tariffa contempla incrementi che si aggirano fra il 5 e il 6% e l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari. La riduzione avverrà sulla parte variabile della tariffa ed ammonta complessivamente a 145 mila euro. "Siamo di fronte all’ennesimo aumento che finirà per gravare sulle tasche dei cittadini - ha dichiarato il vicesindaco con delega all’ambiente Paolo Rossi - con questa misura andiamo a contrastare l’aumento previsto. Ricordiamo che negli ultimi anni abbiamo stanziato oltre 800mila euro per calmierare gli aumenti. È evidente che ci troviamo di fronte ad un problema strutturale, al quale abbiamo dato anche risposte strutturali. È possibile, infatti, ottenere sconti adottando comportamenti virtuosi".

La misura è stata approvata durante la seduta del Consiglio comunale del 29 aprile in cui sono stati ribaditi gli strumenti che ciascun cittadino può attivare per ridurre il costo del tributo sui rifiuti. Secondo il piano del Comune, utilizzare la compostiera permette di ottenere il 20% di riduzione sulla parte variabile della Tari, mentre conferendo materiali riciclabili al centro di raccolta di Biricocco è possibile ridurre di 80 euro all’anno la tariffa. Proprio il mese scorso è partito il porta a porta nelle zone di Creti, Fratticciola e Ronzano. "La raccolta differenziata a Cortona punta al 70% - ha proseguito Rossi - i dati sono incoraggianti dopo l’ultima estensione del ‘porta a porta’ a Creti, Fratticciola e Ronzano, dove abbiamo attuato le azioni necessarie ad aumentare il decoro delle frazioni. La differenziata non è soltanto una opportunità ma una tappa obbligata, poiché tutti i Comuni sono obbligati ad adottare sistemi integrati di gestione dei rifiuti conformi alla normativa nazionale di settore e in linea e nel rispetto del Piano regionale. L’obiettivo resta quello di aumentare la raccolta differenziata e agevolare il riciclo delle materie evitando che finiscano in discarica o in impianti di incenerimento".

Il prossimo passo è quello di estendere il porta a porta nella Val d’Esse.