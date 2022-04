"Attraverso i Suoni", per i vincitori un tour, un cachet e benefits

Arezzo, 28 aprile 2022 - Dodici musicisti e formazioni da camera di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dalle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, iniziano un percorso per la costruzione della propria carriera nel mondo della musica. Sono i vincitori della prima edizione di “Attraverso i Suoni – A.Gi.Mus. Sistema Futuro”, il nuovo progetto di A.Gi.Mus Firenze, Arezzo e Grosseto e Fondazione CR Firenze, unico nel suo genere, ideato sotto la direzione artistica di Luca Provenzani (Presidente di A.Gi.Mus. Firenze e primo violoncello dell’Orchestra della Toscana) e Gloria Mazzi (pianista e Presidente di A.Gi.Mus. Grosseto). Le audizioni di concorso si sono svolte all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, lo scorso fine settimana, e hanno visto la partecipazione di quaranta soggetti artistici. Sono risultati vincitori: il Quartetto Cherubini (quartetto di sassofoni), il Trio Sheliak e il Trio Ad Libitum (entrambi violino, violoncello e pianoforte), PassiSparsi Ensemble (quartetto vocale) il Trio Emma Longo, Francesca Sofia Presentini, Mattia Amato (due flauti e pianoforte), il chitarrista Francesco De Luca, la violoncellista Maria Salvatori, l’arpista Elena Maria Gaia Castini e i pianisti Rosamaria Macaluso, Jacopo Mai, Sara De Santis e Simone Librale. Varia la provenienza delle formazioni selezionate, sette delle quali arrivano dall’area di Firenze, tre da quella di Grosseto e due da quella di Arezzo. Visto l’alto livello delle selezioni e la qualità di tutti i partecipanti, la commissione giudicatrice, come segno di riconoscimento al lavoro dei giovani musicisti, ha ritenuto opportuno attribuire sei ulteriori idoneità, assegnate a Duo Canalicchio-Pavoncello, Giacomo Innocenti, Trio degli Intrigati, Alessio Tonelli, Trio Desìo e Trio Tavani, Montemagni, Inglese. In caso di imprevisti o indisponibilità dei vincitori, le sei formazioni potranno subentrare secondo la graduatoria. I dodici vincitori saranno scritturati da A.Gi.Mus. per un anno. Ad ogni gruppo o solista sarà riconosciuto un premio di 5.000 € ...