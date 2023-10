Attori per passione. La sfida di Tegoleto

Presentata la nuova Stagione teatrale del Moderno di Tegoleto a cura del Gruppo Teatro La Torre, con contributo e patrocinio del Comune di Civitella. Ben sette quest’anno gli spettacoli previsti nell’ambito del Concorso di Teatro Amatoriale. Si parte domenica 22 ottobre con la Compagnia I Pinguini Theater di Firenze che porta in scena "La cena dei cretini", di Francis Veber per la regia di Pietro Venè. Sarà la Compagnia degli Evasi di Castelnuovomagra, domenica 29 ottobre, a interpretare "Locandiera", tratta dall’opera di Carlo Goldoni per la regia di Marco Balma. Spazio alla Compagnia Teatro Giovani Lucca, domenica 5 novembre, con "7 minuti", di Stefano Massini per la regia di Ugo Manzini. È invece la Compagnia Teatrale Tempo di Carugate, domenica 12 novembre, a portare sul palcoscenico "Le Prenom (cena tra amici)", di Delaporte e De La Patelliere, per la regia di Valentina Usuelli e Nicoletta Colombo. Con la Compagnia Teatrale Costellazione di Formia, domenica 19 novembre, sarà la volta di "Chocolat", testo e regia di Roberta Costantini e Marco Marino. Sarà il Teatro Bresci di Padova, sabato 25 novembre, a portare sul palco "L’Amore violento", adattamento e regia di Anna Tringali. Infine, la Compagnia dei Rebardò di Roma, per la serata di premiazione, domenica 26 novembre, interpreterà "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi", di Galli e Capone, per la regia di Enzo Ardone. Domenica 3 dicembre lo spettacolo "Ridarelli", di Roody Doyle, di e con Boncompagni e Bucciantini dell’Associazione Mega+Mega, tratto da "Il trattamento Ridarelli". Attesa per "Talenti sotto l’albero", sabato 9 dicembre. Il 14 gennaio, la Compagnia Teatrale Arca di Trevi presenta "Il morto sta bene in salute", di Gaetano di Maio, per la regia di Graziano Sirci. Domenica 21 gennaio è il turno della Compagnia I Mattatori di Rosignano, ad interpretare "Fragola e panna", di Ginzburg, per la regia di Lucia Bonora. Il 28 gennaio, "Un prete nella neve", di Stefano Palmucci.

Sono tre gli spettacoli previsti nell’ambito del Teatro per bambini con una mini rassegna a loro dedicata. Si parte domenica 18 febbraio con la Compagnia Teatrale 2 di Noi di Sansepolcro che porterà in scena "Cappuccetto Rosso e il Lupo ri-cucito". Sarà poi il Politheater di Città di Castello, domenica 25 febbraio, a rappresentare "Storia di Dodone Re del Carnevale". Mentre il Gruppo di Teatro il Castellaccio di Perugia, il 17 marzo, interpret "La chiamavano Belle". L’8 marzo "La voce delle donne", un viaggio nel panorama musicale femminile con Alessandra, Gianna, Francesca Purpura e Sonia Mori.