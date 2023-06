Attività motoria al parco fluviale di Terranuova

Arezzo, 23 giugno 2023 – Iniziano oggi a Terranuova Bracciolini una serie di attività motorie nel Parco Fluviale lungo il torrente Ciuffenna a Terranuova, nell’ambito del progetto “Sport nei Parchi”, promosso da Sport e Salute e Anci. Un progetto che rappresenta un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici e che prevede la creazione di ‘isole di sport’, palestre a cielo aperto gestite da associazioni sportive del territorio, nelle quali viene offerto alla cittadinanza un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta, grazie al finanziamento di Sport e Salute. Tutti i cittadini, che siano bambini o adulti residenti e non residenti nel comune di Terranuova Bracciolini potranno partecipare alle attività, purché in possesso di certificato rilasciato dal medico.

Il programma delle attività prevede lezioni di ginnastica artistica, ritmica, trampolino elastico (per bambini e ragazzi) a cura dell’Asd Ginnastica Terranuova; ginnastica dolce (per adulti e ragazzi) a cura di Asd Valdarno sport per tutti; pallacanestro, ginnastica di genere, ginnastica posturale (per bambini, ragazzi, donne e over 65) a cura di Usd Terranuova Basket; bocce, ginnastica adattata, (per bambini, ragazzi, donne e over 65) a cura di Asd Piazza Coralli. “Si tratta di una iniziativa grazie alla quale i cittadini potranno svolgere gratuitamente attività motoria e sportiva – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni. Ad inizio anno la nostra amministrazione aveva partecipato all’avviso pubblico e, dopo essere risultato finanziabile, aveva sottoscritto una convenzione confermando la partecipazione al progetto e la concessione gratuita dell’area all’interno del nostro Parco Fluviale in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche. Ringrazio l’Asd Piazza Coralli, l’Usd Terranuova Basket, la società Ginnastica Terranuova e l’associazione Valdarno Sport per tutti che realizzeranno il progetto sportivo, offrendo un servizio alla nostra comunità”.

Per le attività è obbligatoria una copia del certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico di famiglia o da uno specialista; . E’ invece consigliato avere un tappetino personale per svolgere l’attività. Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: venerdì 23 e venerdì 30 giugno, dalle 16.30 alle 18.30. Il 7 e il 14 luglio dalle 16.30 alle 18.30. Successivamente verranno comunicato le altre date in programma.