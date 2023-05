Attività ludiche, sportive e culturali Ecco i vincitori del bando del Comune

Arriva la tranche estiva del "Bando per attività ludiche, sportive e culturali": 30mila euro per 15 progetti. L’assessore Federico Scapecchi: "ammonta a 45mila euro il totale delle risorse, a conferma di un’amministrazione comunale attenta al mondo giovanile". Malpighi festival, Gli incontri di Castelsecco, Sport nei quartieri: sono i titoli dei progetti vincitori del bando che assegna contributi ai progetti sportivi e ricreativi destinati ai giovani per il 2023, con particolare attenzione quest’anno ai Neet. "È la parte ‘estiva’ del bando che complessivamente destina 45mila euro – commenta l’assessore Federico Scapecchi - Di questi, ne impegniamo adesso 30mila per 15 progetti che da giugno a settembre daranno vita a tantissimi eventi e iniziative. Una conferma della vitalità delle realtà associative locali e dell’attenzione che l’amministrazione comunale riserva loro stimolandone e finanziandone la creatività.

Complimenti ai primi tre classificati ma complimenti a tutti i selezionati a cui va un plauso e un ringraziamento per il ruolo fondamentale che giocano nella valorizzazione del mondo giovanile. Ricordo infine, terminata l’estate, che c’è l’appuntamento con i restanti 15mila euro per nuovi progetti stavolta articolati in autunno".