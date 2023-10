Attività fisica: Corsi per adulti a C. Fiorentino per prevenire malattie croniche

C. FIORENTINO

Ripartono i corsi di attività fisica adattata nel territorio di Castiglion Fiorentino. I corsi di Afa sono già attivi nel territorio di Castiglion Fiorentino, sia al circolo del Boscatello, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11 sia al centro di aggregazione Serristori, sempre il martedì e il giovedì ma dalle ore 9,30 alle ore 10,30. "Si tratta di un’attività richiesta e fortemente voluta dalla popolazione – spiegano gli organizzatori – le lezioni sib basano su programmi di esercizio fisico non sanitari, svolti in gruppo e rivolti alla popolazione adulta e anziana". I corsi sono promossi dalla Regione in collaborazione con Usl, e sono finalizzati a modificare lo stile di vita sia per prevenire che per mitigare una disabilità già presente. È stato infatti dimostrato che in molte malattie croniche il processo disabilitante è aggravato dall’effetto aggiuntivo della sedentarietà.

