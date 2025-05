Attività fisica a scuola e sui luoghi di lavoro per il benessere e la salute

Arezzo, 24 maggio 2025 – Sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica e promuovere stili di vita attivi e salutari.

È l’obiettivo di “MuoviAMOci”, evento promosso da Asl Toscana Sud Est e scuola il prossimo 28 maggio a Pieve Santo Santo. Fra gli obiettivi, promuovere la collaborazione tra aziende e scuole per la salute e il benessere, sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica in tutte le fasce d’età, incoraggiare stili di vita attivi e salutari sia sul luogo di lavoro che a scuola consolidando la collaborazione fra aziende, scuole e istituzioni.

L’evento, che unirà il mondo del lavoro e quello scolastico, è organizzato nell’ambito dei programmi regionali "Luoghi di lavoro che promuovono salute" e "Scuole che promuovono salute". Ne fanno parte Tratos cavi Spa e Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti, che insieme ad Asl TSE e Comune di Pieve Santo Stefano.

All’evento parteciperanno personale dipendente dell'azienda, la comunità scolastica e la cittadinanza, Pro Loco Pieve Santo Stefano e il Gruppo di Cammino Walktiberina. Dopo i saluti del sindaco Claudio Marcelli, del dr. Aniello Buccino, responsabile educazione alla Salute DipTes Asl Tse, del dr. Giampiero Luatti, direttore Zona Distretto Valtiberina, dell’ing. Albano Bragagni, presidente Tratos cavi S.p.a, del prof. Giuseppe De Iasi, dirigente scolastico IO Fanfani-Camaiti, la mattinata proseguirà con una camminata aperta a tutta la popolazione, su un percorso di 8 chilometri con partenza dall’Istituto Professionale Forestale di via San Lorenzo, 18 e arrivo a Mignano, per poi ritornare alla scuola.

Quindi sarà la volta dei laboratori con attività di stretching. «I sistemi di sorveglianza Okkio alla Salute, HBSC ed Edit- spiega Aniello Buccino , responsabile Educazione alla salute DipTes- ci dicono che i nostri bambini, bambine e giovani si muovono troppo poco e hanno abitudini sempre più sedentarie.

Una situazione che non migliora con l'avanzare dell'età: i dati PASSI rivelano che in Toscana appena il 48,2% della popolazione tra i 18 e i 65 anni è considerata attiva. Questi numeri possono contribuire a fornire un’indicazione strategica per riorientare le nostre attività e contrastare questo trend. MuoviAMOci nasce con questo obiettivo: promuovere uno stile di vita attivo a ogni età, in linea con le direttrici del Piano Regionale della Prevenzione».

«Promuovere salute a scuola è fondamentale – afferma Giampiero Luatti , direttore Zona Distretto Valtiberina - perché è qui che crescono le cittadine e i cittadini del domani e come Asl siamo impegnati a informare e sostenere sani stili di vita per aumentare la consapevolezza che le attività motorie e il mangiare sano rappresentano, a tutte le età, ingredienti essenziali per mantenere la salute.

L’iniziativa a Pieve Santo Stefano è la sintesi positiva dell’impegno di istituzioni, mondo dell’associazionismo, della produzione e della scuola verso l’attesa di buona salute e la riduzione dei fattori di rischio. All’interno di questa rete i giovani sono esempi positivi da considerare e imitare anche per la positiva ricaduta nei loro ambienti di vita e nella famiglia».