"Attenti al Lupo". In 200 al convegno

"Un successo". Usano questa parola gli organizzatori del convegno “Quando il lupo bussa alla porta”, organizzato venerdì sera dal Comitato “Emergenza Lupo – Arezzo” alla Casa dell’Energia di Arezzo.

Si è trattato del quarto quarto organizzato dal comitato, a due anni dalla sua costituzione, ed ha rappresentato non solo una celebrazione del lavoro svolto, ma anche un trampolino di lancio per nuove iniziative.

"Per la prima volta ad Arezzo si è affrontato il tema dei lupi con una prospettiva concreta e realistica, dando voce a chi subisce quotidianamente le conseguenze della presenza di questo predatore e lotta per gestire il problema, in aperta contrapposizione al dogmatismo animalista", spiegano gli organizzatori.

"Non dovete credere a niente di quello che diciamo", è stato l’appello lanciato da Marco Bruni, presidente del Comitato, davanti a oltre 200 persone che hanno riempito la sala.

"L’invito è chiaro: approfondire, verificare e dubitare, perché il dubbio è il primo strumento per la conoscenza".

Tra gli altri relatori Manuela Cipriani, allevatrice, Valentina Calderoni Federcacciatrici, Giuliano Milana Biologo, Spartaco Gippoliti conservazionista.