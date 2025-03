Assistenza domiciliare. La formazione ai volontari con esperti e specialisti

Un corso di formazione e informazione per prevenire il disagio e la solitudine in famiglia. "Volontari per una vita di valore" è il titolo di un ciclo di cinque incontri promossi dall’associazione volontari assistenza domiciliare che, ospitati dalla parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola, faranno affidamento sulle parole di medici e specialisti in ambito socio-sanitario. L’iniziativa è gratuita. Primo appuntamento: giovedì 20 marzo con il dottor Alessandro Tiezzi (neurologo nella foto) e il dottor Riccardo Franci Montorzi (geriatra).