Assistenza domiciliare, in Valtiberina arriva Atedo Plus

Arezzo, 6 maggio 2024 – Si chiama Atedo Plus ed è il progetto triennale finalizzato ad implementare l’assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti, quelle affette da demenza nella fase iniziale della malattia e minori con disabilità ai sensi della Legge 104/1992.

Il progetto prevede un finanziamento complessivo di 225.441 con l’obiettivo di sostenere l’accesso a percorsi innovativi di carattere socio-assistenziale e l’ampliamento dei servizi di assistenza. Il finanziamento viene erogato attraverso l’assegnazione di buoni servizio, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista.

La Zona Distretto Valtiberina ha pubblicato una manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici, erogatori di prestazioni di OSS/OSA/ADB, infermiere, fisioterapista, psicologi, educatori professionali, psichiatra, neuropsichiatra, logopedista e terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, che forniranno il loro servizio per le seguenti quattro azioni: Azione 1 - "Servizi di continuità assistenziale ospedale territorio": Sono previsti interventi domiciliari prestati da oss, osa, fisioterapisti e infermieri di sostegno e supporto alla persona anziana over 65 anni, con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o disabile grave dimessa da strutture ospedaliere, per garantire una piena possibilità di rientro presso il domicilio e all’interno del proprio contesto di vita.

Azione 2 - "Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza": Sono previsti ricoveri di sollievo in RSA per max 30 giorni, interventi domiciliari prestati da oss, osa, fisioterapisti, psicologi, educatori professioni di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di Alzheimer/demenza oppure di età inferiore ai 65 anni nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento cognitivo, e alle loro famiglie, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il proprio domicilio e all’interno del proprio contesto di vita. Azione 3 - "Ampliamento del servizio di assistenza domiciliare": Finanzia l’erogazione di contributi economici alla spesa per un “assistente familiare” regolarmente contrattualizzato ai fini di sostenere la domiciliarità dell’assistito persona anziana over 65 anni non autosufficiente oppure di età inferiore ai 65 anni nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento cognitivo.

(Requisito Isee inferiore a € 32.000) Azione 4 – “Servizi di assistenza a minori con disabilità e alle loro famiglie”: Finanzia l’accesso a servizi di carattere socio-assistenziale e socio-educativo erogati da educatore professionale, oss/osa/adb, fisioterapista,infermiere, logopedista, neuropsicomotricista, in favore dei minori con disabilità certificata ai sensi della L. n.104/1992.

Il primo termine di scadenza per la presentazione della domanda è il 30/05/2024, ma sarà possibile chiedere l’iscrizione all’elenco fino alla scadenza del progetto.