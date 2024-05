Assalto alla filiale di Intesa Sanpaolo. Banditi messi in fuga dall’allarme

Assalto fallito, nella notte, alla filiale di Intesa Sanpaolo di Pieve al Toppo. I ladri sono scappati a mani vuote, senza il becco di un euro, non riuscendo a portar via la cassaforte. Erano le quattro della scorsa notte quando è suonato l’allarme della banca. I ladri, forzando la porta d’ingresso, sono entrati in cerca di soldi, tentando di asportare la cassaforte, ma senza riuscirci. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che hanno iniziato visionando le immagini di videosorveglianza presenti nella banca. Quelle immagini serviranno a capire quanti fossero i componenti della banda, da una prima ricostruzione sembra fossero ben cinque, e come si siano mossi nel tentativo, andato a vuoto, di portar via la cassaforte. E’ già emerso che per raggiungere la filiale, la banda avevano rubato un’auto in un’abitazione privata, per poi abbandonarla poco lontano. Già la mattina seguente era stata ritrovata dai carabinieri e posta sotto sequestro. Per scappare, se pur a mani vuote, i ladri, poi avrebbero utilizzato un altro mezzo. Le notti aretine non trovano pace. Dopo i numerosi colpi messi a segno le scorse settimane in aziende orafe e argentiere, ora è stata la volta di un istituto bancario.

Ga.P.