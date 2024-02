Asl, il centro direzionale si trasferisce in via Calamandrei

Arezzo, 20 febbraio 2024 – Da giovedì 22 febbraio inizia il trasferimento degli uffici del Centro Direzionale Asl dalla palazzina di via Curtatone alla struttura di via Calamandrei 173.

I trasferimenti inizieranno per settori e si protrarranno fino a lunedì 26 febbraio. Rimarranno, invece, nella sede di via Curtatone 54 l’ufficio Urp Relazioni con il Pubblico (al piano terra), l’Area prenotazioni e pagamento prestazioni, il Dipartimento CTS del Territorio.

L’ufficio Protocollo si trasferirà in via Calamandrei il 22 febbraio. I servizi presenti nella palazzina accanto, al numero 56 di via Curtatone, invece, non saranno interessati dal trasloco: pertanto rimangono nella palazzina ex maternità la Medicina Legale (invalidità e patenti) e i servizi di Ufsma e Ufsmia e tutti gli altri uffici presenti nella struttura.

Nei giorni del trasloco, le strutture e gli uffici interessati potrebbero essere difficilmente raggiungibili. I trasferimenti degli uffici del Centro Direzionale di via Curtatone 54 si svolgeranno in tre giornate secondo il seguente calendario:

Giovedì 22 febbraio

- Dipartimento Affari Generali, fra cui il Protocollo aziendale e le strutture ad esso afferenti;

- Dipartimento Risorse Umane, fra cui Ufficio Pensioni, Ufficio Reclutamento del personale , Ufficio Rilevazione presenze, ecc.

Venerdì 23 febbraio

- Dipartimento Gestioni Economiche e finanziarie e Uffici connessi;

- Collegio Sindacale;

- Area Dipartimentale Programmazione, rapporti con Estar ed acquisti;

- UOC Strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e trasporti sanitari.

Lunedì 26 febbraio

- Direzione Aziendale e relative Segreterie;

- Staff Direzione Aziendale (UOC Programmazione Strategica, UOSD Comunicazione, UOSD Ufficio Stampa, Direttore della UOC Relazioni con l'utenza e partecipazione, UOC Privacy, UOC Controllo di gestione, performance aziendale e flussi e UOS Servizio Prevenzione e protezione dei rischi);

- Dipartimento dei Servizi Sociali e relativa Segreteria;

- UOSD Prevenzione del contenzioso;

- UOC Accreditamento;

- UOC Sistema demografico ed epidemiologico.