Asilo nido, pronta la nuova recinzione

Lavori terminati a Terontola al nido d’infanzia comunale. Sono stati completati i lavori per la nuova recinzione della scuola. Gli interventi, progettati dall’Ufficio Manutenzione dell’amministrazione comunale, sono iniziati la scorsa settimana e sono stati eseguiti da una ditta esterna. Ad essere interessato è lo spazio adibito a giochi che si trova nella parte frontale del nido "Aquilone". Questo ambiente confina con la sede stradale e quindi aveva necessità di una protezione adeguata, rispetto alla precedente. La struttura è composta da una parte in muratura e da una ringhiera metallica. I lavori si sono conclusi venerdì scorso e, non appena le condizioni lo consentiranno, verranno effettuate le opere di nuova semina e miglioramento del verde. "Abbiamo dato una risposta sia ai piccoli ospiti del nido e alle loro famiglie, ma anche al personale addetto - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni durante un sopralluogo nella struttura - con questa soluzione le condizioni di vivibilità degli ambienti esterni migliorano sia in termini di sicurezza che di privacy. Dopo l’apertura della nuova sala interna che ci ha consentito di ampliare l’ambiente, adesso abbiamo ottenuto un altro risultato concreto per questa struttura e per chi la vive tutti i giorni". In queste settimane un altro plesso scolastico è interessato da interventi. Si tratta della scuola di Fratta dove saranno fatti lavori di efficientemente energetico dell’immobile. Complessivamente l’amministrazione comunale ha previsto 96mila euro per la sostituzione degli infissi esterni e 40mila euro per lavori di adeguamento dell’impianto termico. Le opere saranno realizzate senza creare interruzioni alla didattica.