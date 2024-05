Asfaltature a San Giovanni, domani i lavori in piazza del volontariato

Arezzo, 23 maggio 2024 – Proseguono gli interventi di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali di San Giovanni Valdarno.

Domani, venerdì 24 maggio, verranno effettuati i lavori di asfaltatura di piazza del Volontariato (ospedale) lato San Giovanni Valdarno. Per i veicoli che dovranno raggiungere l’ospedale del Valdarno da via Gruccia saranno previste alcune deviazioni: in particolare verrà chiusa via Madre Teresa di Calcutta, all’altezza della rotatoria di via Gruccia, in direzione ospedale.

L’ospedale ed i parcheggio dell’ospedale saranno raggiungibili da Montevarchi con il seguente percorso: via Ammiraglio Burzagli, via Enzo Ferrari, via Giacomo Leopardi, fino a giungere in piazza del Volontariato. Inoltre per i veicoli provenienti da Montevarchi e diretti a San Giovanni Valdarno, sarà prevista una deviazione in via Giacomo Leopardi, all’altezza di via Enzo Ferrari.

Sarà comunque sempre garantito l’accesso all’ospedale, al prospiciente parcheggio e al pronto soccorso, anche tramite il servizio di trasporto pubblico locale. Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri appartenenti agli organi di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni.

La raccomandazione per gli automobilisti è quella di prestare massima attenzione alla segnaletica stradale.