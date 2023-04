Asd Contraerea tra i vincitori del bando nazionale Spazi Civici in comunità-Play district

Arezzo, 19 aprile 2023 – Con il progetto “CircoStanze d’incontro” l’ASD Contraerea, che da 10 anni si occupa di discipline acrobatiche aeree e circensi nel territorio, risulta tra le 113 associazioni dilettantistiche sportive ammesse al finanziamento del bando nazionale Spazi Civici in comunità-Play district rivolto a giovani tra i 14 e i 35 anni con disagio socioeconomico.

“CircoStanze d’incontro” è un progetto sportivo, culturale e sociale finalizzato a creare opportunità di aggregazione e socializzazione giovanile attraverso modalità innovative di coinvolgimento basate sull’approccio del circo sociale. Grazie alla sinergia con le istituzioni locali e con i 3 centri giovani del Comune gestiti dalla rete territoriale delle associazioni del terzo settore, offrirà una serie di proposte sportive ed extrasportive gratuite volte a ridurre il disagio giovanile e a promuovere i valori legati allo sport e all’associazionismo giovanile.

“L’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – prosegue nella lotta al disagio delle giovani generazioni e si è proposta come partner del progetto ‘CircoStanze d’incontro’ che ha ottenuto un importante finanziamento di circa 100.000 euro.

Nuove risorse affluiscono nel territorio grazie alla dinamicità e intraprendenza delle realtà locali, a conferma della ricchezza del tessuto associativo cittadino. È di pochi giorni fa il Consiglio Comunale dedicato proprio al tema del disagio giovanile e fa piacere ancora una volta registrare come una positiva sinergia sia la strada, in nome del connubio tra sport e politiche giovanili, per dare le migliore risposte”.

Da parte di Nicoletta Martini di ASD Contraerea, “un ringraziamento ai partner del progetto: Provincia di Arezzo, Istituto Ipsia Margaritone, Oxfam, Progetto 5, Associazione SemPRE POSitivi, Legambiente, Chimera Arcobaleno, Altrocirco, Csen, Farrago, Libera Accademia del Teatro e la nutrizionista Federica Nocentini”. ...