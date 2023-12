Artigiano Cna selezionato per mostra “Luci nel buio” a palazzo Strozzi

Arezzo, 5 dicembre 2023 – Cristian Bardelli, talentuoso artigiano associato CNA di Arezzo, è stato selezionato per partecipare alla prestigiosa mostra "Luci nel buio" a Palazzo Strozzi dal 14 al 17 dicembre 2023, nell'ambito del concorso EneganArt.

La mostra, promossa da Enegan Spa, è dedicata a dare visibilità ai talenti artistici contemporanei sul tema "Luci nel buio", simbolo di speranza per il futuro. "Sono molto emozionato per questa opportunità," afferma Cristian Bardelli.

"Potere esporre la mia opera in un contesto così prestigioso come Palazzo Strozzi è un grande onore". CNA Arezzo, che sostiene e promuove le eccellenze artigianali locali in ambito artistico e creativo, esprime grande orgoglio per la selezione di Bardelli.

"La sua arte dimostra come il talento e la passione siano una luce che illumina il buio", afferma Edi Anasetti, direttore CNA Arezzo. Il Lavoro di Cristian Bardelli: Un'Esplosione di Colore e Forma Cristian Bardelli, nato a Montevarchi nella provincia di Arezzo, è un pittore autodidatta il cui lavoro esplode con colori ricchi di materia e contrasti.

Utilizzando olio, acrilici, resine e quarzo, il suo stile si distingue per la forza delle pennellate e la creazione di opere astratte con tonalità e composizioni di grande impatto.

I suoi lavori riflettono tematiche contemporanee, sfidando aspetti sociali, disparità di genere, dinamiche di potere e i rapporti tra l’essere umano e la natura. Si svincolano dall'esigenza di narrazione, assumendo un'espressività decisamente astratta. Nel corso della sua carriera, Bardelli ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il "Premio Miglior Critica come Opera di Arte Contemporanea Collettiva" presso la Fortezza del Girifalco a Cortona nel 2019.

La sua partecipazione alla mostra "Luci nel buio" a Palazzo Strozzi è un ulteriore traguardo nel percorso artistico di Bardelli, che continua a illuminare il panorama artistico contemporaneo con la sua espressività unica.