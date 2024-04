Artigiani e ambasciatori dell’arte. Oggi inaugurazione della mostra

In attesa dell’apertura delle botteghe, fissata per le 10 di domani e con orario prolungato fino alle 19.30, trattandosi di un giorno festivo, la 49esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana anticipa ad Anghiari i tempi dell’inaugurazione ufficiale alle 17 di oggi per evitare la concomitanza con la cerimonia ufficiale del 25 aprile in provincia, che vede la presenza a Civitella in Val di Chiana del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro Guido Crosetto. L’appuntamento con l’anteprima della mostra è fissato nella rinnovata Sala del Cassero, assieme a due personalità invitate per l’occasione: la giornalista Federica De Denaro della Rai, scelta come "madrina" della manifestazione e il noto sommelier Filippo Bartolotta, che ha fatto assaggiare i vini toscani all’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Al termine, è prevista la visita in anteprima delle opere esposte nella collaterale "I mestieri dell’arte fra Tevere ed Arno", allestita a Palazzo Pretorio. Parteciperanno al taglio del nastro – oltre ad Alessandro Polcri nella triplice veste di sindaco di Anghiari e di presidente sia della Provincia di Arezzo che dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana – anche i rappresentanti della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, della Regione Toscana, di Cna e Confartigianato, dell’associazione Pro-Anghiari e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. "Oramai possiamo dire che l’artigianato, un po’ come il vino o il design – ha detto Polcri – fa parte dei grandi brand del lusso italiano. Il "fatto a mano" del nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo: questo per dire che il tema del vino si lega moltissimo con quello dell’artigianato". La filosofia alla base di questa edizione della kermesse, preparatoria a quella del 50esimo, è riassunta nelle parole del direttore artistico, Paola de Blasi: "Oggi continuiamo il percorso di valorizzazione con una lettura dell’artigianato profonda, compresa e condivisa, capace di far divenire Anghiari e la sua mostra non solo custodi, ma ambasciatori di un settore che rappresenta in modo compiuto le imprese che hanno saputo portare nel mondo la genialità italiana con la necessità di aggiungere di più; ovvero, trovare un linguaggio contemporaneo dell’artigianato, una lettura attuale delle tecniche moderne, che tanti giovani artigiani usano per la realizzazione dei loro prodotti, capace di continuare nel tempo"