Arte & fiction Rinascimento allo specchio

di Angela Baldi

L’arte e la storia incontrano la fiction nel nome di Piero della Francesca. Potere di "Rinascimento allo specchio" questo il titolo di una serie di appuntamenti organizzati dalla Fondazione Piero della Francesca, che prenderà il via il 3 giugno a Sansepolcro nella città natale dell’artista. Nomi importanti per tre appuntamenti che uniranno diverse arti: pittura, scrittura e cinematografia. Una sorta di "mini festival" allestito col patrocinio dei Comuni di Arezzo, Monterchi, Sansepolcro, della Fraternita dei Laici, che prevede appuntamenti con la presenza di relatori di grande richiamo. Si comincia sabato 3 giungo alle 21, con la Casa di Piero a Sansepolcro che ospiterà Matteo Strukul, autore di punta del romanzo storico e vincitore del Premio Bancarella con la saga bestseller dedicata alla Famiglia Medici. Domenica 4 giugno alle 18, la suggestiva cornice del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo prevede l’incontro con Chiara Montani, apprezzata autrice di romanzi storici ispirati a Piero della Francesca. Concluderà la rassegna sabato 17 giugno alle 17,30 Luisa Cotta Ramosino, direttrice della piattaforma Netflix e produttore creativo delle seguitissime serie "I Medici" e "Leonardo", che interverrà al dibattito organizzato ai giardini dei Musei Civici Madonna del Parto a Monterchi. "Questo appuntamento prestigioso - dice Francesca Chieli, Presidente a Fondazione Piero della Francesca - si dispiega in tre tappe capaci di abbracciare l’intera area contrassegnata dalla vita e dall’opera di Piero. Reso possibile grazie alla collaborazione dei comuni del territorio e dal supporto della Fraternita dei Laici. La Fondazione. Questo evento ha l’obiettivo di esplorare nuove frontiere, anche innovative e legate ai tempi moderni, che hanno sempre per fulcro il Rinascimento e l’arte di Piero della Francesca. Il carisma e l’indiscusso prestigio dei relatori invitati sono del resto il miglior biglietto da visita per costruire una rassegna di livello da promuovere anche per il futuro". "La prestigiosa location di Piazza Grande - dice Alfredo Provenza direttore della Fraternita dei Laici - farà da sfondo all’incontro con la scrittrice Chiara Montani. Sarà per noi un onore averla nostra ospite".