Arrivano nelle frazioni i cartelli per indicare i nomi delle starde

Anche Piantravigne avrà la sua nuova toponomastica. Un percorso, questo, già avviato da anni dall’amministrazione comunale in altre frazioni come quella della Traiana nel 2018, successivamente alla Cicogna e a Campogialli per concludersi nel 2019 alla Penna, nel 2021 a Montemarciano, nel 2022 a Persignano e, proprio dallo scorso 27 febbraio, anche a Piantravigne. "Dal 2018 stiamo progressivamente intervenendo con la revisione della toponomastica nelle nostre frazioni – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni (nella foto)– al fine di agevolare la geolocalizzazione degli edifici e favorire servizi quali il soccorso medico e la consegna della corrispondenza. La stiamo sostituendo tenendo conto delle vicende legate alla vita della frazione stessa e delle denominazioni normalmente attribuite dagli abitanti". Le nuove denominazioni sono state rese ufficiali dopo aver sentito il parere affermativo della Commissione Consultiva e, solo dopo, si è proceduto a individuare i nuovi toponimi: via Borro delle Cave - Piantravigne (proseguimento di strada già esistente al confine con la frazione Montemaciano e la frazione Persignano); via Piantravigne (tratto di strada compreso tra la Strada Provinciale Setteponti Ponente e l’incrocio con via Borro delle Cave); piazza Don Ezio Turinesi (collocata di fronte alla chiesa di San Lorenzo e delimitata su di un lato da via Piatravigne e dall’altro da Vicolo Le Muricce); vicolo Le Muricce (tratto di strada interna che si stende da piazza Don Ezio Turinesi a vicolo Le Balze); vicolo Le Balze (tratto interno di strada cui si accede da vicolo Le Muricce e da vicolo Giovanni Bassan); vicolo Giovanni Bassan (tratto interno di strada compreso tra vicolo Le Balze e via Persignano).

Massimo Bagiardi