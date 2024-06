Arriva maxi McDonald’s. Selezione per 50 posti

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

La nuova struttura commerciale in fase di realizzazione nella zona industriale di Santa Fiora a Sansepolcro (area ex Boninsegni e Cose di Lana) si porta appresso anche una significativa opportunità occupazionale per 50 persone. Questi sono infatti i posti di lavoro previsti per il McDonald’s, la notissima catena di ristoranti che presto metterà le radici anche nel capoluogo biturgense. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Sansepolcro del McDonald’s Job Tour, in programma nella seconda metà di giugno; si tratta dell’evento itinerante di selezione del personale, organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. E l’opportunità della quale si parla è concreta: contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entrare in McDonald’s – si legge nella nota – significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo: giovane, inclusivo e meritocratico".

Entro il 25 giugno, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante di Sansepolcro potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito www.mcdonalds.it, rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test, riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s. L’apertura di Sansepolcro è in linea con il piano di crescita nazionale, che per il 2024 prevede l’assunzione di 5mila nuove persone in tutta Italia. Le indagini di mercato hanno confermato il trend positivo: ad appena 15 chilometri di distanza, ovvero nella zona industriale nord di Città di Castello, vicino allo svincolo della E45, c’è un altro McDonald’s.