Arriva la notte di San Lorenzo. Stelle, calici, musica e concerti

A testa in su a guardaee il cielo nella notte più stellata dell’anno. Sono tantissimi gli eventi in porgramma per questo San Lorenzo. Il più suggestivo sarà stasera alle 21 nel prato accabto alla Pieve di Romena il concerto alle stelle di Simone Cristicchi e Amara con orchestra. I due artisti sono infatti molto legati a Romena e hanno deciso di regalarle un evento in data unica e in esclusiva. Nella serata ad accompagnarli sarà Oida, l’Orchestra instabile di Arezzo diretta dal maestro Valter Sivilotti. Ad Arezzo per le serate di Castelsecco, appuntamento nel sito archeologico stasera alle ore 21,45: tutti con il naso all’insù a guardare le stelle cadenti, con l’appuntamento “Astronomia, telescopi sull’universo con gli astrofili” Luttini e Boschi.

Notte di San Lorenzo a Lucignano con la Cena in piazza sotto le stelle, appuntamento stasera a partire dalle ore 20,30, in Piazza del Tribunale con l’evento organizzato per il comune della Valdichiana da Terretrusche Events. “Chi Ama Cucina” il tema di questa edizione, che vedrà cucinare insieme chef stellati, appassionati di cucina, associazioni, volontari. Perché in fondo cucinare è un atto d’amore, è prendersi cura dell’altro.

Musica, vino e stelle cadenti nella notte di San Lorenzo al convento di Montecarlo di San Giovanni. Questa sera, nello straordinario complesso di Montecarlo, è in programma la degustazione di vini e di prodotti del territorio dalle 20, e alle 21 lo straordinario concerto “Clarinettissimo” nell’ambito del Terre d’Arezzo music Festival. Durante la serata sarà possinile l’osservazione dello spettacolo delle stelle cadenti accompagnato da letture e poesie a partire dalle 22.

Angela Baldi