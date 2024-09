Arriva il metano anche nelle frazioni. Sei milioni di investimenti nel 2025

Sono 6 i milioni di euro di investimento che Centria ha in programma nel territorio cortonese entro il 2025. Il piano di investimenti è stato discusso dal sindaco di Cortona Luciano Meoni insieme al presidente Roberto Rappuoli e i responsabili dell’area tecnica della società di distribuzione del metano del Gruppo Estra. "Accolgo con soddisfazione questo piano di investimenti - dichiara Meoni - è così che andiamo a portare dei servizi pubblici verso centri abitati finora non forniti. Dopo Fossa del Lupo e dopo quanto previsto per Creti, anche le esigenze di altre quattro importanti frazioni verranno soddisfatte. Da parte nostra garantisco la più ampia collaborazione al fine di agevolare la partenza dei lavori". Andiamo nel dettaglio degli imminenti lavori. La parte più consistente riguarda i lavori per l’estensione della rete del metano verso Centoia, Fratticciola e Pergo pari a 3,6 milioni di euro. L’altra opera riguarda l’estensione delle reti idriche e del metano a Pietraia e prevede un investimento congiunto da parte di Centria e Nuove Acque. L’importo ammonta a oltre 2,2 milioni suddiviso rispettivamente fra le due società (1,3 milioni e 900mila euro ciascuno). Prima del via dei lavori, il piano per l’estensione delle reti dovrà adesso passare per le autorizzazioni degli enti competenti. I lavori prevedono la realizzazione di 20,5 km di nuove reti gas metano con la possibilità di servire circa 390 nuovi Pdr e la realizzazione di circa 5 km di nuovo acquedotto. I tempi: i lavori per la metanizzazione delle frazioni di Centoia, Fratticciola, Pergo e Pietraia nel Comune di Cortona sono in fase di affidamento e partiranno entro il 2024 per concludersi entro il 2025. "Centria è una società che gestisce un servizio pubblico essenziale – dichiara il presidente Rappuoli - che ha contribuito allo sviluppo economico e al benessere dei territori e delle comunità, dato che la metanizzazione ha sostenuto, in tutta Italia, il boom economico e la crescita industriale. Con la campagna sugli allacciamenti gratuiti, la società afferma ulteriormente il proprio ruolo e si attesta fra le poche aziende di distribuzione che hanno deciso di operare in tal senso.

Un modo concreto di dimostrare la propria responsabilità sociale d’impresa". È prevista l’applicazione di una tariffa "costo zero" a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereo compreso modifiche e spostamenti, fino al diametro Dn 90 mm. compreso e per una lunghezza massima pari a ml. 20 dalla condotta principale.