Arriva Concato. Lo spettacolo è già sold out

Già sold out a Pieve Santo Stefano la serata di mercoledì 6 marzo, quando sul palco del teatro comunale "Giovanni Papini" si esibirà il noto cantautore Fabio Concato (nella foto), protagonista dello spettacolo recital unplugged. "Abbiamo già iniziato sabato scorso e arriveremo fino al 27 maggio – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Pieve Santo Stefano, Luca Gradi – e il clou sarà ovviamente costituito dalla presenza di Concato. Una stagione di Pieve Classica che prevede otto date di qualità. E non va dimenticato l’accordo di programma con Laboratori Permanenti di Sansepolcro , che anche quest’anno ha allestito una importante stagione teatrale. Due proposte culturali che stanno riscuotendo successo". E intanto, in parallelo con Pieve Classica scorre la rassegna teatrale "Meramorfosi-la grande letteratura si fa teatro", organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano, è pensata in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti.

Gli spettacoli offerti hanno tutti come fulcro il libro, le grandi storie, la letteratura trasposta a teatro, perché è la letteratura che ci consegna la mappa dei sentimenti, che ce li fa riconoscere e nominare, e dunque ancor più forte il teatro che a essa si ispira. "È con immenso piacere che accolgo questa terza stagione di collaborazione tra Laboratori Permanenti e il Comune di Pieve Santo Stefano – ha detto la direttrice artistica Caterina Casini – e il nostro piccolo ma grande Teatro Papini ospiterà una stagione teatrale di assoluto rilievo, costruita e pensata per la nostra comunità, che fra l’altro coinvolge le nostre scuole anche con matinée pensate appositamente per i nostri giovani".