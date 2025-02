Arriva Alex Revelli alla guida di Teletruria. Il saluto di Luigi Alberti

Dopo 23 anni a Teletruria Luigi Alberti saluta i telespettatori durante la videocronaca. Da gennaio 2024 ricopriva il ruolo di direttore, che sarà da adesso in carico a Alex Revelli. Alberti, giornalista dal 1985, ha 68 anni ed è già in pensione. Chiude così un percorso di conduzione passando il testimone a Revelli, che negli hanni ha condotto trasmissioni di intrattenimento e approfondimento popolari, oltre ad aver portato avanti collaborazioni in Rai specializzate sulla cultura gastronomica. Alessandro Sorini, conosciuto come Alex Revelli.