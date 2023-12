Aria tesa in casa Montevarchi. La società: “offese pesanti ai nostri tesserati”

Arezzo, 18 dicembre 2023 – La società è uscita allo scoperto, denunciando un clima sempre più pesante e un rapporto con una frangia di tifosi ai minimi termini. In casa Montevarchi, dopo la pesante contestazione in occasione della gara con il San Donato al direttore generale Nicola Del Grosso, i sabato scorso nuova contestazione ai tesserati del sodalizio rossoblu, che ha deciso di intervenire, mettendo alla luce una situazione che era già nota, e che noi tra l'altro avevamo già evidenziato. Ma con questa uscita, si rende ufficiale un'aria pesantissima tra una parte dei supporter e il Montevarchi Calcio.

"Ogni domenica, e sempre con toni più pesanti e offensivi - spiega la società con una nota ufficiale - vengono apostrofati alcuni nostri tesserati, prima, durante e, soprattutto, alla fine della partita al rientro negli spogliatoi delle squadre. I tesserati di questa stagione e quelli delle stagioni precedenti sono tutti stati scelti da questa società e finché tali vanno sostenuti e incoraggiati. Tifare contro uno o più tesserati è tifare contro la squadra, e pertanto è tifare contro questa società". Il Montevarchi Calcio ha quindi espresso forte dissenso da questo tipo di comportamento. "Contestare è lecito ma le offese ripetute non sono da sportivi civili - ha aggiunto il club rossoblu - Chiederemmo un comportamento più corretto e responsabile nei confronti di chi lavora ogni giorno con determinazione e professionalità e che, a tutt’oggi, gode della nostra massima fiducia".

Contestazioni si sono avute anche sabato scorso, al termine della gara pareggiata al Brilli Peri con il Sansepolcro. I rossoblù l'hanno recuperata nella ripresa dopo una prima frazione di gara sotto tono. Da segnalare nel finale l'espulsione di uno degli ultimi arrivati, Keqi. Primo tempo negativo per L'Aquila Montevarchi e dopo soli otto minuti i biturgensi passano in vantaggio. Su calcio di punizione l'ex Gorini supera Dainelli. Reazione dell'Aquila confusionaria e a parte un palo esterno di Rufini la difesa bianconera non subisce più di tanto. Il Sansepolcro va quindi negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa dopo un solo minuto i rossoblù pareggiano con Rufini. L'ex Figline riprende una respinta corta della difesa bianconera e con un esterno trafigge il portiere ospite. È un secondo tempo migliore da parte degli uomini di Simone Calori che sfiorano il goal in un paio di circostanze, poi piano piano la gara perde di intensità Nel finale espulso Keqi, per lui doppia ammonizione per un fallo irruento su un avversario. Il match finisce 1-1 senza altri sussulti.