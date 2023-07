Arezzowave e Noi & Springsteen, una notte da periferia di New York per celebrare 50 anni di Bruce Springsteen

Ritorno alle origini per Arezzo Wave che domani torna in Fortezza, dove tutta l’onda del rock è partita. Merito della rassegna Estate in Fortezza che prosegue domani lunedì 17 luglio con la serata "Arezzowave e Noi & Springsteen". Una serata e insieme una festa dedicata al Boss con la Fondazione Arezzowave Italia e Noi & Springsteen. L’evento segna anche il ritorno di Arezzo Wave nella programmazione degli eventi estivi proposti dal Comune di Arezzo.

In programma domani sera una vera e propria notte da periferia di New York, a cinquanta anni dall’uscita del primo album del Boss Bruce Springsteen, "Greetings from Asbury Park", e a una settimana dall’ultima data italiana di Springsteen a Monza. Sul palco della Fortezza si passeranno il testimone i vincitori dei contest nazionali quello targato Arezzowave e quello di Noi & Springsteen, a lui dedicati. “50 anni di Bruce Springsteen” bandito dalla Fondazione Arezzo wave, celebrava infatti i 50 anni dal primo disco del Boss “Greetings from Asbury Park” e invitava i partecipanti a riadattare o reinterpretare un brano del repertorio di un artista che ha fatto la storia della musica. In programma questa sera video ed ospiti nazionali a celebrare il più iconico artista americano vivente.

La serata è dedicata a tutti gli amanti di Bruce Springsteen e di ArezzoWave e ai loro hungry hearts. "Ogni anno il contest di Arezzowave offre gratuitamente un’occasione imperdibile ai nuovi talenti della musica italiana. Siamo il più longevo e partecipato concorso live con più di 52.000 iscritti" dice Mauro Valenti (nella foto)