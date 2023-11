"Arezzo Wave, premio fasullo". Valenti: "Tutte bugie, querelo"

Botta e risposta sul premio Arezzo Wave Contest che da anni premia le migliori band emergenti. La polemica arriva da un sito web, Mow, che racconta la storia del vincitore dell’edizione 2022: il nome d’arte è Barone Lamberto, all’anagrafe Kheyre Yusuf, cantautore italo-somalo residente a Modena. "Nel 2022 ho partecipato con il mio pezzo, Giostrai: è andata bene, miglior artista emergente. Il premio consisteva in 10 mila euro da impiegare nella realizzazione di un tour promozionale" racconta il cantante emiliano sui social poi ripresi dal sito internet Mow. Soldi che non vengono erogati direttamente dall’Arezzo Wave ma dalla fondazione-partner, cioè Nuovo Imaie che tutela i diritti di interpreti ed esecutori, attraverso un bando. Il musicista scopre di non avere i requisiti per intascare la somma in denaro: "Il mio premio di 10 mila euro è rimasto in stand-by perché legato a questo bando con caratteristiche diverse rispetto a quelle d’iscrizione – afferma Yusuf – avrei pubblicato più canzoni del dovuto, una clausola inesistente all’inizio. Quindi scopro solo dopo aver vinto di non avere le carte in regola per essere il vincitore". Che succede nel frattempo? "C’è uno scambio di mail in cui chiedo spiegazioni, anche tramite legale, e in una delle ultime mi inviano un estratto del bando in cui si rivela il limite massimo delle registrazioni. Quindi mi tengo la mia targhetta (miglior artista Arezzo Wave 2022) e me la spolvero sul comodino”, riflette con amarezza Barone Lamberto.

Secca la risposta di Mauro Valenti che si affida a una lunga nota: "Arezzo Wave fa partecipare i gruppi e gli artisti e proclama, a seguito della competizione, il vincitore. Questi, anche grazie alla partecipazione di Arezzo Wave al bando indetto da Nuovo Imaie, se in possesso dei requisiti che Nuovo Imaie (non Arezzo Wave!) indica, viene ad avere l’opportunità di ricevere il premio in denaro che è Nuovo Imaie che, eventualmente, gli riconosce. Dal 2019 abbiamo partecipato, vincendo sempre al bando Nuovo Imaie e gli artisti e i gruppi che sono risultati vincitori di Arezzo Wave hanno poi ottenuto il premio di Nuovo Imaie in denaro: nel 2019 i friulani Hunting Dogs, nel 2020 i romani Le Cose Importanti, nel 2021 la veronese Anna Bassy".

"Dei quattro artisti che hanno vinto il contest Arezzo Wave 2022 – conclude Valenti – il Barone Lamberto non aveva i requisiti che il bando Nuovo Imaie ha autonomamente emesso, successivamente alla competizione di Arezzo Wave, requisiti che aveva il gruppo Zueno al quale è stato assegnato il premio. Dispiace, ma Arezzo Wave non ha alcun tipo di responsabilità. Mi riservo peraltro ogni iniziativa giudiziaria".