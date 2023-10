Arezzo Wave ha chiuso il sipario. Soddisfatti gli organizzatori

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Si è conclusa la 37^ edizione di Arezzo Wave Love Contest & Festival 2023, che si è tenuta a Cavriglia. Sul palco sono salite le migliori proposte della musica emergente italiana, insieme alla letteratura, ad ospiti di rilievo e ad un maggior numero di artisti internazionali. "Questa manifestazione - ha detto il direttore artistico Mauro Valenti - continua ad essere il punto di arrivo della nuova musica italiana e di questo siamo estremamente felici. Un percorso di ricerca di un anno in ogni regione d’Italia, con decine di selezioni e finali, ha portato anche quest’anno l’immagine della musica giovanile italiana, che è varia, elaborata, carica di vitalità e di spunti originali. Raddoppiati gli artisti internazionali, con l’Ucraina sempre sostenuta e presente, e un programma allargato alla letteratura con la ricerca di nuovi talenti narrativi, che ci rende orgogliosi nella veste di diffusori di cultura e valori sociali e umanitari. I vincitori, apprezzati anche in America, sono già pronti per la loro futura carriera artistica. Grazie come sempre alla Regione Toscana, al Comune di Cavriglia e alla cooperativa sociale Koiné che hanno sostenuto i nuovi artisti ed il festival".

Sono arrivate anche le parole di ringraziamento del sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. "Arezzo Wave è riuscito a portare a Cavriglia circa 40 tra i migliori giovani della musica indipendente provenienti da tutta Italia, tre band internazionali di assoluta qualità, una trentina di operatori tra elettricisti, registi, fonici, operatori tv, lavoratori nel mondo della musica; giornalisti e critici musicali nazionali provenienti da La Repubblica e Il Corriere, e poi ancora comici, attori e scrittori. Arezzo Wave è stato un bagno di arte a tutto tondo, credo che sia una manifestazione da coltivare", ha detto il sindaco. Tutti i concerti sono stati ripresi dal team di GIGA TV e verranno successivamente trasmessi su Teletruria; sono già disponibili invece i podcast della diretta radio andata in onda sull’emittente pugliese RKO. Tutte le immagini di questa edizione di Arezzo Wave Love Contest & Festival sono state realizzate dall’illustratore aretino Luca Ralli. Arezzo Wave Love Contest & Festival è un progetto ideato e promosso dalla Fondazione Arezzo Wave Italia, realizzato per il 2023 grazie al supporto dalla Regione Toscana, del Comune di Cavriglia, della cooperativa sociale aretina Koinè e di Nuovo Imaie, in collaborazione con il progetto europeo Etep (European Talents Exchange Program), con Calcit Valdarno, che si è occupato della prenotazione e vendita dei biglietti e a cui è stato devoluto l’incasso, e con lo studio Total True di Arezzo.