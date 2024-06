Arezzo Wave Contest: selezioni a Cavriglia

Si avvia alla conclusione il percorso delle selezioni dal vivo in Toscana, valide per la partecipazione alla nuova edizione di Arezzo Wave Love Festival & Contest, il più importante concorso live in Italia per gruppi e artisti emergenti. Dopo i due appuntamenti aretini del 13 e 14 giugno scorsi e la data del 15 giugno a Cavriglia - che hanno visto esibirsi sul palco di Arezzo Wave i migliori progetti musicali selezionati tra i 122 iscritti quest’anno al contest per la Toscana - si replica questo fine settimana a Cavriglia. Appuntamento infatti stasera a partire dalle ore 21 presso il Bellosguardo per una serata a ingresso gratuito all’insegna della buona musica e delle sonorità variegate. Sul palco si esibiranno: 81db da Firenze, Beta Libre da Pistoia, hso e Lapsus da Firenze e Panda Pakse da Siena. Una volta concluse le selezioni live, saranno individuati i progetti musicali che hanno ottenuto le migliori valutazioni e che accederanno quindi alla finale del 4 luglio ad Arezzo, da cui uscirà l’artista o band che rappresenterà musicalmente la Toscana ad Arezzo Wave Love Festival & Contest in programma l’11 e 12 ottobre 2024 a Cavriglia.