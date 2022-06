Arezzo, secondi in Italia per qualità della vita dei bambini. Tanti: "Siamo un modello"

Arezzo, 6 giigno 2022 - "Stilate dal Sole 24 Ore le tre classifiche che misurano la vivibilità dei territori per bambini, giovani e anziani, una classifica che, in particolare per la fascia dei più piccoli, colloca la provincia di Arezzo al secondo posto. “Il risultato è eccellente e premia le scelte di questi anni, ora sarà compito della Fondazione Arezzo Comunità elaborare i punti di forza e lanciare il 'modello Arezzo' – commenta il vicesindaco Lucia Tanti. - Però, c'è un però che ora è il primo dei miei pensieri: non andiamo troppo bene sulla terza e quarta età, siamo a metà classifica a livello nazionale e siamo quarti in Toscana, ma il dato rilevante è che la regione Toscana, nel suo complesso, è sotto la media nazionale. Quindi se da una parte, è inutile negarlo, la soddisfazione è grande perchè quando, ormai sette anni fa, ci insediammo eravamo a metà classica e oggi siamo nel podio a livello nazionale- davanti a noi solo Aosta- , dall'altro dobbiamo trovare soluzioni tutti insieme.

Va da sè che se il segmento legato alle politiche per bambini e famiglie è sostanzialmente riferibile alle scelte dei singoli comuni, nel segmento della terza e quarta età il perimetro di riferimento sono le scelte sociosanitarie che tengono insieme comuni e regioni – continua il vicesindaco. - Visto i dati regionali è evidente che serve una forte e pubblica riflessione su come cambiare rotta, velocemente, per la fascia più matura. Da Arezzo, con la Fondazione, partirà una sfida di sistema per capire, tutti insieme, come migliorare le risposte della Toscana. Noi faremo la nostra parte e ci impegneremo ad essere ancora più efficienti, ma ora la regione ascolti i comuni a partire dalla modifica della norma sulle case famiglia ed RSA. Mi pare che da questi dati nessuno possa sottrarsi, è tempo che la Toscana ammetta che vanno trovate risposte nuove. E diverse”, conclude Tanti.