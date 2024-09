Arezzo: rebus difesa. Montini sì, Chiosa forse

Montini sì, Chiosa forse. In vista della trasferta di domani sera a Pontedera, l’Arezzo ritrova i pezzi di una difesa, costantemente in emergenza in questo avvio di campionato complici gli infortuni. Il terzino ha ormai smaltito la broncopolmonite e tornerà a disposizione di Troise per la sfida del "Mannucci", pronto a riprendersi la titolarità a destra anche se il Lazzarini visto all’opera contro il Legnago meriterebbe la conferma. Il ballottaggio è aperto.

Più fluida la situazione che riguarda Chiosa. Il centrale ex Entella è ormai praticamente ristabilito, ma nel suo caso potrebbe prevalere la linea della prudenza considerata la delicatezza della lesione muscolare subita, senza dimenticare che si rigioca già dopo tre giorni. Non è escluso, quindi, che possa essere preservato domani sera per averlo a pieno regime martedì prossimo nel turno infrasettimanale contro il Gubbio al comunale. Una decisione in merito al suo impiego verrà presa soltanto dopo la rifinitura odierna. Se Troise decidesse di non rischiarlo dall’inizio allora al centro del reparto arretrato conferma per la coppia Del Fabro-Gigli, mentre a sinistra scalpita Righetti, autore di un buon secondo tempo contro il Legnago. L’ex Lumezzane insidia Coccia, apparso ancora poco brillante in questo avvio di stagione. Considerato che l’Arezzo giocherà tre partite in otto giorni, il turnover è un’opzione che lo staff tecnico potrebbe prendere in considerazione. A centrocampo vanno verso la conferma sia Renzi che Chierico, mentre Santoro potrebbe allungare il suo minutaggio. Il regista è in crescita e il suo ingresso nella mezz’ora finale nell’ultima gara è stato confortante. Per caratteristiche è l’unico della mediana che sa dettare i tempi del gioco. Possibile una staffetta con Mawuli.

Davanti probabile il solito tridente con Guccione e Pattarello alle spalle di Ogunseye anche se Gucci, Gaddini e Tavernelli scalpitano e potrebbero rappresentare sia soluzioni a gara in corso, ma anche dall’inizio se Troise scegliesse di ruotare un po’ gli uomini. Più che i singoli, però, domani sera conterà sopratutto la squadra.