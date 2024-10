Arezzo, 30 ottobre – Scontro tra due auto ad Arezzo, in via Simone Martini: sono rimasti feriti due uomini, uno di 37 anni e uno di 38, trasportati entrambi in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Per l'incidente, avvenuto intorno alle ore 21 di martedì 29 ottobre, si è attivato il 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, la Croce Bianca, i vigili del fuoco e la polizia municipale.