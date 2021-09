Arezzo, 5 settembre 2021 - Porta Crucifera ha vinto la 140esima edizione della Giostra del Saracino, tornata in piazza Grande ad Arezzo dopo tre edizioni di fermo a causa dell'emergenza Covid 19. La ripartenza della manifestazione è stata segnata anche da tafferugli tra figuranti: intervenute le forze dell'ordine per separare i contendenti, alcuni dei quali espulsi. Nella sfida tra i quattro quartieri Porta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea e Porta del Foro c'è stato subito un episodio clamoroso, con la spezzatura dalla lancia nell'impatto contro il buratto che, come prevede il regolamento, ha fruttato il raddoppio del punteggio. Avendo centrato un 8, Porta Crucifera è stata inseguita dagli altri quartieri in particolar modo da Porta Santo Spirito che ha centrato un doppio cinque. In piazza sono così scoppiati i tafferugli tra i figuranti di Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera. Le indagini, attraverso l'esame delle telecamere, cercheranno di chiarire le eventuali responsabilità. Durante la manifestazione presente anche il camper della Asl che ha vaccinato 76 persone.

Ore 18: Corre la carriera il primo cavaliere di Porta Crucifera, Adalberto Rauco. Ha rotto la lancia e raddoppia il punteggio da 4 a 8.

Ore 18,04: Porta Crucifera ipoteca la lancia d'oro

Ore 18,06: Corre la carriera il primo cavaliere di Santo Spirito, Gian Maria Scortecci

Ore 18,09: Scortecci ha marcato 5 punti cogliendo il centro

Ore 18,11: Corre la carriera il primo cavaliere di Sant'Andrea, Tommaso Marmorini

Ore 18,15: Marmorini ha marcato 5 punti

Ore 18,17: Corre la carriera il primo cavaliere di Porta del Foro, Gabriele Innocenti. Ha marcato 3 punti.

Ore 18,22: Corre la carriera il secondo cavaliere di Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi. E' decisiva

Ore 18,27 Vanneschi coglie il 3, giostra quasi a Porta Crucifera. Gli animi si scaldano fra Sant'Andrea e Porta Crucifera, espulsi alcuni figuranti di Sant'Andrea e Porta Crucifera, compreso il maestro d'armi Rossano Branchi: sei in tutto

Ore 18,31: Corre la carriera il secondo cavaliere di Santo Spirito, Elia Cicerchia. Dovrebbe spezzare la lancia

Ore 18,44: La giostra riprende dopo gli incidenti. Corre Cicerchia: coglie un altro centro ma non basta

Ore 18,50: Corre la carriera il secondo cavaliere di Sant’Andrea, Enrico Vedovini. Vedovini perde la lancia (nella foto) e azzera il punteggio

Ore 18,56: Corre l’ultima carriere il secondo cavaliere di Porta del Foro, Davide Parsi. Se non spezza lancia è trionfo per Porta Crucifera

Ore 19,00: Parsi coglie il 4. GIOSTRA A PORTA CRUCIFERA. I quartieristi rossoverdi esplodono di gioia

(A cura di Salvatore Mannino ed Erika Pontini)

