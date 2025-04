Arezzo Fiere e Congressi: riconferma piena per il Cda

Arezzo, 4 aprile 2025 – Tutti confermati: Ferrer Vannetti designato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Ginetta Menchetti designata dalla Regione Toscana, Alessandra Joseph designata dal Comune di Arezzo.

Riparte senza modifiche quindi il Consiglio di Amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi a seguito dell’Assemblea che si è tenuta lo scorso 21 marzo e che ha apprezzato l’impegno di tutti e condiviso l’efficace progettualità innovativa.

La prima riunione del Cda ha anche assegnato le cariche: Vannetti è Presidente, Ginetta Menchetti Vicepresidente e Alessandra Joseph Segretaria. Il Sindaco Revisore unico in carica resta Gino Faralli e Sandra Bianchi continuerà a rivestire un ruolo per l’Ente dal punto di vista organizzativo, amministrativo e di strategia complessiva.

“La conferma piena del Consiglio di Amministrazione che ha guidato il risanamento dell’Ente – spiega il presidente Vannetti - nasce dalla consapevolezza della bontà del lavoro svolto in questi anni per Arezzo Fiere e Congressi che, con un 2025 che presenta un calendario di ben 44 eventi nei suoi spazi espositivi, appare sempre più in grado di trainare l’impatto che il mondo produttivo e commerciale aretino può e deve avere a livello nazionale e internazionale”.

“Abbiamo lavorato tantissimo come una squadra in questi anni – spiega ancora Vannetti - tutti noi alla guida della Fiera e stiamo continuando a farlo, con grande coinvolgimento e impegno da parte delle componenti che fanno parte del Board e l’obiettivo è anche quello di trainare la ripresa dell’economia del nostro territorio, partendo da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale: dobbiamo farlo valorizzando al massimo le nostre eccellenze e proiettandole in un futuro sostenibile e di sviluppo”.

“Portare avanti il rilancio di Arezzo Fiere e Congressi è un lavoro fatto in simbiosi tra i referenti che sono alla guida della Fiera - conclude il presidente – assolutamente un punto cruciale per il buon esito del progetto di sviluppo, per contribuire a dare la giusta forza e dignità all’operatività quotidiana agli imprenditori del nostro territorio, come lo è la coesione tra gli Enti del territorio e le Organizzazioni di rappresentanza delle categoria sociali ed economiche a tutti i livelli”.