Arezzo, 13 febbraio 2022 - Ha fatto registrare ascolti da record (4milioni e il 20% di share) venerdì sera per la prima puntata di Fosca Innocenti. La fiction con protagonista Vanessa Incontrada girata la scorsa estate ad Arezzo ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Canale 5 che dopo il Grande Fratello Vip ha puntato sul poliziesco, manderà in onda le prossime tre puntata della mini serie da 4, a cadenza settimanale in prima serata.

E se il nome della città ripetuto più volte, insieme alle immagini bellissime del drone, hanno messo tutti d’accordo, ha convinto meno l’accento fiorentino con cui gli attori recitano ad Arezzo. “In Toscana per l’Italia intera si parla il fiorentino – dice l’attore aretino Daniele Marmi che ha partecipato alle riprese – ci è stato espressamente chiesto di recitare in fiorentino, lo fa anche Francesco Arca che è senese. La toscanità in tv viene resa sempre così. E’ un controsenso ma è anche vero che l’aretino è più simile al dialetto umbro che al toscano, sarebbe stato difficile farlo entrare nella prima serata di Canale 5. La fiction è comunque una bellissima cartolina della città e speriamo diventi anche volano per il turismo, visto il successo degli ascolti”. “Fosca Innocenti doveva essere uno spot su Arezzo, parlano il fiorentino” scrive l’ex avanzo di balera Santino Cherubini su Facebook. Ed è lo stesso attore aretino a rispondere: “La scelta è registica e di produzione” scrive su Facebook lo stesso Marmi, che dice anche: “girava anche a me parlare così ma così volevano, perché Arezzo è in Toscana e la Toscana è il fiorentino”.

D'altronde non è una novità, anche nel Ciclone di Pieraccioni girato a Stia si parlava fiorentino. Ma se il dialetto ha fatto discutere, le immagini della città in prima serata su un canale nazionale, hanno messo tutti d’accordo. La puntata di venerdì si è aperta con il primo caso da risolvere, un uomo morto in piazza della Libertà, freddato dopo aver rapinato una banca, allestita al punto informazioni accanto al Comune. Una vicenda che ha messo in moto il fiuto della vice questore di Arezzo interpretata da Vanessa Incontrada. Sullo sfondo la città, il centro storico, ma anche la campagna di Montecchio dove vive Fosca, e le suggestive riprese aeree di Arezzo che la rendono una cartolina bellissima passata a più riprese sul piccolo schermo. Arezzo infatti è la cornice alle attività poliziesche della squadra investigativa, il cui quartier generale si trova in piazza Grande. Fosca, in grado di riconoscere odori e profumi che le consentono di risolvere i casi più intricati, vive in un casale di campagna, ama la natura e adora fare lunghe passeggiate sul cavallo Sansone, col quale in apertura di puntata ha cavalcato lungo lo stradone di Montecchio, offrendo a tutta Italia uno scorcio della Valdichiana. Nella serie Arezzo è stata inquadrata da varie angolazioni.

Così come via Seteria, dove si trova l'enoteca gestita da Francesco Arca, alias Cosimo, migliore amico di Fosca. Le riprese della fiction si sono svolte da maggio a settembre 2021 e i restanti tre episodi, della durata di quasi due ore ciascuno, andranno in onda il 18 e 25 febbraio e il 4 marzo. Le puntate sono state realizzate da Rti in collaborazione con Banijay Studios Italy, Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e Comune di Arezzo. Nel corso delle puntate il pubblico potrà apprezzare vari scorci della città, dalla Basilica di San Domenico, al percorso espositivo “I Colori della Giostra”, piazza San Francesco, via Seteria e Pomaio. La serie è un poliziesco a cui si unisce la leggerezza della commedia sentimentale. Le registrazioni hanno avuto luogo tra architetture, paesaggi, piazze e locali più caratteristici della città. Vanessa Incontrada interpreta appunto Fosca Innocenti, Vice Questore con un gran “fiuto”, un istinto che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i casi.