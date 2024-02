Arezzo femminile: le imbattibili dell’under 17

Un titolo da record quello

conquistato con due giornate di anticipo dalla formazione under 17 dell’Arezzo femminile. Con la netta vittoria per 4-1 contro il Poggibonsi le ragazze amaranto si sono laureate campionesse regionali di categoria registrando una striscia di risultati unica. Le giocatrici allenate da Giacomo Dani hanno, infatti, vinto tutte le partite giocate fin qui, totalizzando 42 punti con 84 gol fatti e solamente 3 subiti. Adesso per le citte amaranto non resta che terminare al meglio il campionato per ottenere un eccezionale percorso netto (le ultime due partite saranno rispettivamente contro Lucchese e Livorno), per poi concentrarsi sui playoff, nei quali affronteranno Empoli, Cesena e San Marino. L’eventuale vittoria negli spareggi tra le migliori del girone, dove si qualificano le prime due, consentirebbe l’accesso alle fasi nazionali. All’under 17, al tecnico Giacomo Dani e al collaborazione Francesco Bracciali sono arrivati i complimenti e le congratulazioni da parte di tutta la società, con in testa il presidente Massimo Anselmi, per il grande lavoro svolto fino a questo momento. Una vittoria che testimonia la crescita del vivaio ed è di buon auspicio in prospettiva anche per la squadra che sta raggiungendo la salvezza in serie B.